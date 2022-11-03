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    Морской перевозчик Maersk ликвидирует подразделение в России

    1907
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    Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maerks A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской «дочки» ООО «МАЭРСК». Об этом 3 ноября пишет РИА Новости.

    Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk («Меллер — Маэрск груп»), крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборг. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек.

    Компания в марте объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.

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