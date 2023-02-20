В центре Петербурга водителей потеснят на 1,5 года

Фасадные работы ограничат движение транспорта в центре Петербурга до осени следующего года. Об этом 20 февраля предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.
С 22 февраля водителей на 1,5 года потеснят из-за установки фасадных лесов у домов Салтыковых и Бецкого. Движение транспорта будет ограничено:
- до 16 марта 2023 года — по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади;
- до 14 октября 2024 года — по набережной Лебяжьей канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.