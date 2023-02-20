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    В смертельной аварии под Выборгом выжили двое

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    Кроме годовалого малыша, в аварии на трассе под Выборгом выжил один из пассажиров «Мерседеса». Ребенок остался сиротой.

    Как уточняет 20 февраля пресс-служба ГУ МВД региона, собранные материалы переданы следователям, которые должны решить, возбуждать ли уголовное дело.

    «Сааб» и «Мерседес» столкнулись накануне вечером под Выборгом. В «Саабе» погибла почти вся семья — 28-летний водитель, его 37-летняя жена и четырехлетняя дочь. Выжившая годовалая девочка осталась сиротой.

    38-летний водитель «Мерседеса» также скончался. Пассажир в больнице.

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