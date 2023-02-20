В смертельной аварии под Выборгом выжили двое

Кроме годовалого малыша, в аварии на трассе под Выборгом выжил один из пассажиров «Мерседеса». Ребенок остался сиротой.
Как уточняет 20 февраля пресс-служба ГУ МВД региона, собранные материалы переданы следователям, которые должны решить, возбуждать ли уголовное дело.
«Сааб» и «Мерседес» столкнулись накануне вечером под Выборгом. В «Саабе» погибла почти вся семья — 28-летний водитель, его 37-летняя жена и четырехлетняя дочь. Выжившая годовалая девочка осталась сиротой.
38-летний водитель «Мерседеса» также скончался. Пассажир в больнице.