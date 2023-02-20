В смертельной аварии под Выборгом выжили двое

Кроме годовалого малыша, в аварии на трассе под Выборгом выжил один из пассажиров «Мерседеса». Ребенок остался сиротой.

Как уточняет 20 февраля пресс-служба ГУ МВД региона, собранные материалы переданы следователям, которые должны решить, возбуждать ли уголовное дело.