Под Выборгом в «Саабе», где погибли взрослые и ребёнок, выжил один — годовалый малыш. Он в реанимации

Среди погибших в ДТП с пожаром под Выборгом — маленький ребенок. Ещё один ребенок попал в реанимацию. Официальную информацию сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
19 февраля в 21:20 на 15-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (Выборгский район) лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Сааб». По предварительной информации, на месте погибли четверо. Это водитель «Мерседеса» и трое в «Саабе»: водитель, женщина и 8-летний ребёнок. В «Саабе» был ещё один пассажир — годовалый младенец. Он помещен в реанимацию.
«Полиция устанавливает детали и причины произошедшего. Проводится проверка», — отмечается в сообщении.
Напомним, по данным 47news, «Мерседес» после пожара вспыхнул и выгорел полностью.