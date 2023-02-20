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    Под Выборгом в «Саабе», где погибли взрослые и ребёнок, выжил один — годовалый малыш. Он в реанимации

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    Среди погибших в ДТП с пожаром под Выборгом — маленький ребенок. Ещё один ребенок попал в реанимацию. Официальную информацию сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Фото: прокуратура Ленобласти
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    19 февраля в 21:20 на 15-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (Выборгский район) лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Сааб». По предварительной информации, на месте погибли четверо. Это водитель «Мерседеса» и трое в «Саабе»: водитель, женщина и 8-летний ребёнок. В «Саабе» был ещё один пассажир — годовалый младенец. Он помещен в реанимацию.

    «Полиция устанавливает детали и причины произошедшего. Проводится проверка», — отмечается в сообщении.

    Напомним, по данным 47news, «Мерседес» после пожара вспыхнул и выгорел полностью.

    Фото: прокуратура Ленобласти

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