Под Выборгом страшное ДТП, много погибших

Серьёзное ДТП произошло в посёлке Попово Выборгского района Ленинградской области, на Приморском шоссе вечером 19 февраля. По предварительным данным 47news, погибли четыре человека, еще трое получили травмы.
«Дорожный инспектор» со ссылкой на подписчика сообщает, что столкнулись, предположительно, «Мерседес» и Субару». 47news пишет, что после удара Mercedes загорелся, огонь полностью уничтожил его.
Прокуратура Ленобласти информирует о проведении процессуальной проверки.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.