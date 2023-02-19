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    Под Выборгом страшное ДТП, много погибших

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    4 комментария

    Серьёзное ДТП произошло в посёлке Попово Выборгского района Ленинградской области, на Приморском шоссе вечером 19 февраля. По предварительным данным 47news, погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

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    «Дорожный инспектор» со ссылкой на подписчика сообщает, что столкнулись, предположительно, «Мерседес» и Субару». 47news пишет, что после удара Mercedes загорелся, огонь полностью уничтожил его.

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    Прокуратура Ленобласти информирует о проведении процессуальной проверки.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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