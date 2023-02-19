Полный детей «Ларгус» под Саранском приехал в фуру и вспыхнул. В нём погибли все

Пять человек стали жертвами ДТП, случившегося 19 февраля около 16 часов на 31-м километре дороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Мордовии.
Как сообщает республиканское УГИБДД, «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Мерседес» с грузом пенных напитков, по касательной задело седан «Хёндэ Верна». «Ларгус» от удара вспыхнул.
По предварительной информации, за рулем «лады» была 36-летняя женщина, она везла четырёх несовершеннолетних детей. Все они скончались на месте. По данным канала «Происшествия | Саранск | Мордовия», пострадал и дальнобойщик. Пожар охватил в общей сложности 30 кв. м, и на его тушение ушло более получаса. Движение ограничено.