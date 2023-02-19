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    В Выборге двое товарищей напали на мужчину, который отстаивал своё мнение с пистолетом

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    В Выборгском районе Ленобласти двое 46-летних приятелей избили 33-летнего мужчину, который перед этим выстрелил из травматического пистолета в сторону одного из нападавших. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе главка МВД.

    Стрельба была слышна накануне ночью у входа в кафе на проспекте Ленина, 11, в Выборге, ей предшествовал словесный конфликт. Пострадавшего доставили в больницу с закрытым переломом костей носа, раной на пальце, гематомой и множественными ушибами. После оказания медицинской помощи его отвезли в полицию.

    Травматический пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ («Хулиганство»). Всех участников конфликта задержали и поместили в ИВС.

    Известно, что у обоих товарищей раньше были проблемы с законом. Первого судили по статье об умышленном причинении тяжкого вредя здоровью. Второго в ранней молодости — за хулиганство.

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