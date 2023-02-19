В Выборге двое товарищей напали на мужчину, который отстаивал своё мнение с пистолетом

В Выборгском районе Ленобласти двое 46-летних приятелей избили 33-летнего мужчину, который перед этим выстрелил из травматического пистолета в сторону одного из нападавших. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе главка МВД.



Стрельба была слышна накануне ночью у входа в кафе на проспекте Ленина, 11, в Выборге, ей предшествовал словесный конфликт. Пострадавшего доставили в больницу с закрытым переломом костей носа, раной на пальце, гематомой и множественными ушибами. После оказания медицинской помощи его отвезли в полицию.

