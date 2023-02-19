Фотоохотники на Елагином защитили сову от её врагов. Она сама пришла к людям за помощью

Бородатая неясыть — краснокнижная сова, залетевшая в Петербург и успевшая стать звездой, в том числе благодаря «Фонтанке» , — поселилась на Елагином острове в ЦПКиО. Туда съехались множество любителей природы и устроили ей очередную фотосессию. Сова в течение нескольких часов не баловала фотографов разнообразием поз, пока не показались серые вороны — враги сов. И тогда всё изменилось вмиг.

Свидетелями и участниками необычной истории стали петербургские фотоохотники, и среди них зоолог Павел Глазков. Об этом он рассказывает в своём канале «Каждой твари по паре» 19 февраля.

«Пролетая над вершиной ели, вездесущая проныра каким-то образом обнаружила сову — и издала пронзительное однократное карканье. Моментально из разных уголков парка ей хором отозвались соплеменники — и началось... В небе закружился хоровод из полусотни ворон. Самые храбрые и наглые пикировали на сову, пытаясь ее клюнуть. Началась массированная атака. Птица, разумеется, моментально проснулась и приняла круговую оборону. Часть разбойниц расселись на ветках вокруг совы и пытались ущипнуть ее за перья. Некоторым это удавалось. От каждого подобного щипка сова вздрагивала. Вороны ее изматывали», — пишет Павел Глазков.

Так продолжалось около получаса, и вдруг сова спикировала с высоты и села рядом с людьми.



«Мы поначалу не поняли ее «маневра» и лишь позже догадались, что сова искала у нас защиты! Вороны в нашем присутствии не решались продолжить нападение, несмотря на то что теперь сова сидела совершенно открыто. С недовольным раскатистым карканьем, покружившись над верхушками елей, вороны разлетелись по парку. А нашему счастью не было предела! Сова, словно фотомодель, позировала нам», — продолжает зоолог.



Бородатая неясыть занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Это одна из самых крупных сов России, размах её крыльев достигает 1,5 метра, при том что ее вес всего около килограмма. Под клювом у неё чёрное пятно, похожее на бородку. Совы — ночные хищники, днём они прячутся (в том числе от ворон, которые могут забить их до смерти) в дуплах или кронах крупных елей. В последнее время сов всё чаще видят в Петербурге. Город привлекает их, потому что здесь легко найти грызунов — крыс и домовых мышей.

