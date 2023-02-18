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    Петербурженка отдала 1,5 млн рублей незнакомцу на улице Союза Печатников

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    Пожилая жительница Адмиралтейского района стала жертвой мошенников. Злоумышленники воспользовались доверчивостью и добротой пенсионерки. В итоге женщина отдала крупную сумму наличными незнакомому человеку.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Поводом стало заявление 80-летней жительницы улицы Союза Печатников. Ей в четверг позвонила неизвестная, которая представилась дочкой.

    «Дочка» рассказала, что попала в ДТП и должна теперь оплатить лечение пострадавшей. В девять вечера пенсионерка уже отдала полтора миллиона рублей наличными курьеру, которые приехал к дому пожилой женщины.

    Прозрение наступило быстро, буквально через час потерпевшая уже писала заявление.

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