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    Небо над Петербургом затянуло облаками. Суббота будет ветреной

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    Суббота в Петербурге будет ветреной с небольшими метелями. Метеорологические условия в городе 18 февраля формирует периферия циклона.

    Это станет причиной облачной погоды, пройдёт небольшой снег, а порывистый ветер закружит метелями, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха –2…–4°, по области до минус шести. Подует юго-восточный ветер с порывами до 11–16 м/с.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге будет облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.

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