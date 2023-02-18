Небо над Петербургом затянуло облаками. Суббота будет ветреной

Суббота в Петербурге будет ветреной с небольшими метелями. Метеорологические условия в городе 18 февраля формирует периферия циклона.
Это станет причиной облачной погоды, пройдёт небольшой снег, а порывистый ветер закружит метелями, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха –2…–4°, по области до минус шести. Подует юго-восточный ветер с порывами до 11–16 м/с.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге будет облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.