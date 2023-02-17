«Я еду в Кремль». В Петербурге мобилизованные смогли добиться отсрочек от службы и увольнений, но их сложности не закончены

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В Петербурге как минимум пять мобилизованных добились сначала проведения ВВК, а потом и признания их временно или полностью негодными к военной службе. Все они были призваны еще в самом начале мобилизации — за получение категорий «Г» и «Д» пришлось бороться месяц и больше.



46-летний Дмитрий страдал от болей в спине уже на момент призыва, но медицинские справки, как объясняет его супруга, показать было «некому». Во время обучения (на полигоне) ситуация обострилась.«Физические нагрузки привели к тому, что образовался стеноз в позвоночнике, — это сужение между позвонками, которое защемляет нервное окончание. Он стал волочить за собой ногу, ходил согнувшийся буквой «Г»», — вспоминает жена мобилизованного Ольга. Она начала писать обращения. Для верности — сразу во все инстанции.



Дмитрий — один из 14 мобилизованных, про злоключения которых «Фонтанка» уже писала. Все вместе они оказались на Захарьевской, в пункте сбора выписывающихся из медучреждений мобилизованных. Истории похожи: болезни в анамнезе, ухудшение на фоне сильных нагрузок и попытки добиться проведения военно-врачебных комиссий.

Мужчины написали коллективное обращение в гарнизонную военную прокуратуру и свои военные комиссариаты. Письмо отправили и председателю призывной комиссии по мобилизации Петербурга (эту должность занимает губернатор города Александр Беглов). В обращении мобилизованные требовали отменить их призыв из-за непроведенного медосвидетельствования или осмотра. Супруги военных тоже действовали вместе: писали обращения, а потом пришли на прием к депутату петербургского Заксобрания Борису Вишневскому. Он отправил уже депутатские запросы — и в ответе от 22 декабря (есть в распоряжении редакции) прокуратура Западного военного округа признала, что медосмотры и обследования мобилизованным действительно своевременно проведены не были.



В этом же документе говорится о четырех отсрочках и увольнениях: Дмитрию присвоили категорию «Г», второй мобилизованный проходит реабилитацию после операции, а ещё двое признаны негодными к военной службе и уволены. Из-за каких именно болезней, не уточняется. Валерий (имена обоих уволенных военных изменены редакцией) общаться с прессой не захотел, передав через Ольгу, что «забыл все, как страшный сон», а Илья сказал только, что список болезней у него длинный.



Практика показывает, что после начала мобилизации добиться военно-врачебных комиссий, обязательное проведение которых не предполагается, было очень непросто, а получить потом решение в свою пользу — еще сложнее. «Фонтанка» рассказывала о директиве, которая помогает такому раскладу. В подписанном начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрием Тришкиным документе говорится однозначно: ВВК нужно проводить только тем, кто гипотетически может соответствовать категории «Д».



Как считает жена Дмитрия, его заболевание было слишком явным, чтобы проигнорировать: мужчина буквально не мог разогнуться. В январе ему сделали операцию, которую семье пришлось оплачивать самостоятельно. Положенный по болезни 30-дневный отпуск уже закончился, но рекомендации врача однозначные. Ольга объясняет: «Ему почти два месяца нельзя сидеть после операции. Можно только стоять или лежать». Какие-то ограничения, по ее словам, придется соблюдать всю жизнь.

Еще у одного мобилизованного, Максима, нет заболевания, по которому он может быть признан негодным к военной службе. По крайней мере, так утверждается все в том же ответе Вишневскому из прокуратуры. На самом деле у него тоже стоит категория «Г», а сам он, по словам супруги Любови, находится в больнице после операции. У него тоже проблемы со спиной: грыжи в позвоночнике. Кроме них, у Максима еще целый список сопутствующих заболеваний. В ноябре, когда он попал в больницу, врачи насчитали тринадцать: от острого бронхита до кист в левой почке.



Состояние здоровья у Максима тоже ухудшилось после начала обучения. «Он дней пять потренировался и все. Представьте: он жил ограничивающей жизнью, ходил в корсете. Работал в меру сил, детей кормил. Теперь я даже не знаю, с чем мы выйдем», — вздыхает Любовь. Врачи предупредили: Максиму, скорее всего, предстоит еще одна операция.

Несмотря на то, что мобилизованный ещё лежит в больнице, формально отпуск Максима по болезни закончился. В похожей ситуации находится и Дмитрий: он, хоть уже и выписался, пока нездоров. Супруга настроена решительно: «Дальше я еду в Москву, в Кремль. Буду там задавать вопросы. Ему нельзя, например, надеть на себя бронежилет, который весит 18 килограмм. И что? Он будет на границе без броника стоять? Мне это непонятно», — говорит собеседница «Фонтанки». Прием в администрации президента у нее назначен на 3 марта.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»