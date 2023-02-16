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    В Москве сотрудницу пиццерии арестовали за киберпреступление

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    Головинский районный суд Москвы 16 февраля определил в следственный изолятор Екатерину Власову по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации, следует из картотеки суда.

    Власова арестована на два месяца. Ей вменяют четвёртую часть статьи 272 УК — неправомерный доступ, повлёкший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления. Максимальная санкция — семь лет лишения свободы.

    Фигурантке предъявлено обвинение, уточнили в суде. ТАСС пишет, что она менеджер смены компании «ДПМ север» («Додо пицца»). Женщину задержала столичная полиция, детали дела агентство не раскрывает.

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