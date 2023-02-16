В Москве сотрудницу пиццерии арестовали за киберпреступление

Головинский районный суд Москвы 16 февраля определил в следственный изолятор Екатерину Власову по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации, следует из картотеки суда.



Власова арестована на два месяца. Ей вменяют четвёртую часть статьи 272 УК — неправомерный доступ, повлёкший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления. Максимальная санкция — семь лет лишения свободы.

Фигурантке предъявлено обвинение, уточнили в суде. ТАСС пишет, что она менеджер смены компании «ДПМ север» («Додо пицца»). Женщину задержала столичная полиция, детали дела агентство не раскрывает.