Малодетскосельский перекроют в одну сторону, а Заневский ограничат до конца месяца

Строительство и реконструкция коммуникаций, ремонт путей и другие работы с 18–20 февраля потеснят водителей в четырех районах Петербурга. Самые долгие ограничения ждут Бронницкую улицу и Малодетскосельский проспект.
На участке Малодетскосельского проспекта от Серпуховской улицы до Московского проспекта будут реконструировать теплосеть, сообщает 16 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. В связи с этим будут перекрывать движение транспорта:
- с 18 февраля по 11 июня — по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой улицами;
- с 19 по 23 февраля — по Батайскому переулку у Малодетскосельского проспекта.
Объехать перекрытия можно будет по Подольской улице, Клинскому, Московскому и Малодетскосельскому проспектам, Бронницкой и Серпуховской улицам и набережной Обводного канала.
С 18 по 28 февраля для ремонта трамвайных путей ограничат движение по участку Заневского проспекта от моста Александра Невского до Заневской площади. Объезд предусмотрен по Таллинской улице, Малоохтискому и Заневскому проспектам, проспекту Шаумяна, Перевозному переулку, улице Стахановцев и Новочеркасскому проспекту.
С 20 февраля ограничат проезд по Бронницкой улице на участке от Загородного проспекта до Клинского проспекта. Там установят временное ограждение. Продлятся ограничения до 9 октября 2024 года.
В Петро-Славянке с 20 февраля по 20 мая закроют движение по Клубной улице от 1-го проезда до тупика, включая перекресток с Зеленым переулком. Там будут прокладывать инженерные сети. Объехать перекрытия можно будет по маршруту: Клубная улица, улица Труда, Советский проспект.
В Зеленогорске с 20 по 24 февраля закроют проезд по 2-му Лесному переулку от улицы Героев до 1-й Лесной улицы. Там стартует первый этап строительства газопровода. Объезд предусмотрен по улице Героев, 1-ой Лесной и Лесной улицам.
Также для строительства газопровода с 20 по 21 февраля перекроют проезд у дома 58 по Школьной улице в поселке Песочный. Объехать можно будет по Краснофлотской и Центральной улицам.