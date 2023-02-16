Малодетскосельский перекроют в одну сторону, а Заневский ограничат до конца месяца

Строительство и реконструкция коммуникаций, ремонт путей и другие работы с 18–20 февраля потеснят водителей в четырех районах Петербурга. Самые долгие ограничения ждут Бронницкую улицу и Малодетскосельский проспект.



На участке Малодетскосельского проспекта от Серпуховской улицы до Московского проспекта будут реконструировать теплосеть, сообщает 16 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. В связи с этим будут перекрывать движение транспорта: