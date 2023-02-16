Если бы мы знали, что это такое. Финским пограничникам сообщали о «странных звуках и световых явлениях» со стороны России

В феврале прошлого года обеспокоенные финны стали рассказывать пограничникам, что слышат непонятные звуки со стороны России. Говорили также о «световых явлениях».



В некоторые дни таких звонков бывало много, но сейчас они почти прекратились, заявил 16 февраля руководитель юго-восточной погранслужбы Финляндии Осси Фонселиус. Он считает, что этим наблюдениям можно найти логичное объяснение, и отмечает, что ни одно из сообщений не навело пограничников на что-то странное.

Например, по словам Фонселиуса, многие сообщали о звуках заготовки леса и опасались, что за границей строят дороги в подозрительных целях. «Если машины возят лес, для них часто делают отдельную дорогу. В Финляндии леса вырубают точно так же», — заметил он.