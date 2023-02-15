Неопознанные летающие объекты в небе взорвали интернет

Весь мир следит за появляющимися повсюду «неопознанными летающими объектами». Всё началось с китайского шара, а превратилось в миллион картинок-мемов в Сети. «Фонтанка» собрала самые веселые.

«Спокойной ночи, звезды, спокойной ночи, луна, спокойной ночи, китайский воздушный шар-шпион», — шутят пользователи запрещенных соцсетей после того, как власти начали сбивать неопознанные летающие объекты.



Шутки крутятся вокруг того, что всё это было неправильно понятой попыткой китайцев пожелать американцам счастливого Фестиваля фонарей, другие сравнивали шары с доставщиками традиционной китайской еды. Третьи использовали инциденты как возможность поиздеваться над китайским лидером Си Цзиньпином — в прошлом он негативно реагировал на сравнения с Винни-Пухом. Художник Трэвис Чепмен нарисовал медвежонка, подвешенного к воздушному шару и с биноклем в руках.

