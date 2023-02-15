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    Неопознанные летающие объекты в небе взорвали интернет

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    1 комментарий

    Весь мир следит за появляющимися повсюду «неопознанными летающими объектами». Всё началось с китайского шара, а превратилось в миллион картинок-мемов в Сети. «Фонтанка» собрала самые веселые.

    «Спокойной ночи, звезды, спокойной ночи, луна, спокойной ночи, китайский воздушный шар-шпион», — шутят пользователи запрещенных соцсетей после того, как власти начали сбивать неопознанные летающие объекты.

    Шутки крутятся вокруг того, что всё это было неправильно понятой попыткой китайцев пожелать американцам счастливого Фестиваля фонарей, другие сравнивали шары с доставщиками традиционной китайской еды. Третьи использовали инциденты как возможность поиздеваться над китайским лидером Си Цзиньпином — в прошлом он негативно реагировал на сравнения с Винни-Пухом. Художник Трэвис Чепмен нарисовал медвежонка, подвешенного к воздушному шару и с биноклем в руках.

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    Сын Дональда Трампа высмеял бывшего президента, поделившись мемом, изображающим его в виде гигантского младенца из воздушного шара, и предложив в отместку пролететь над Китаем.

    Некоторые пишут, что теперь ждут воздушных шаров из Германии — в виде пива. Или канадских — в образе лосей. Другие высмеивали министерство обороны США за то, что оно позволило столь, как им кажется, безобидному объекту, как воздушный шар, создать такую драму: «Кто выиграет? Военный комплекс или коммунистический шарик?» И изображали попытки сбить шар бутылками от первого лица и наборы «Лего» «Китайский шпионский шар».

    Не удержался даже миллиардер Илон Маск, который объяснил происхождение летательных аппаратов в небе над США в духе «Секретных материалов».

    «Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне», — написал Маск в соцсетях.

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    Комментарии 1

    baddanZer15 Фев 2023 в 19:15
    Почему в Америку экстренно прилетели инопланетяне
    Жэньминь Жибао грустно пишет про то, как устроено западное инфополе - на примере случившегося в Огайо.

    Если всё пропустили, то там вообще-то полный п-ц что произошло - сошёл с рельс и загорелся состав с винилхлоридом. Власти подумали и решили не тушить, пусть догорит. Ну винилхлорид - 1й класс опасности для населённых пунктов, особо токсичен, при горении выдаёт фосген, действительно, ну а чё. Оцениваемый радиус заражения - 200 км. Власти эвакуировали лишь жителей домов рядом, а теперь, через десяток дней, говорят им возвращаться. Жители говорят "сами возвращайтесь, за эти дни там вся живность померла, от домашних животных до птиц", их за это чуток арестовывают - как и корреспондентов, которые пытаются продвинуть тему - и топят в новостной повестке само упоминание Огайо. Грета Туборг молчит, все молчат. Красота. Зона поражения и экологический ущерб - на порядок больше, чем у Чернобыля. Как выковыривать из земли винилхлорид - неизвестно, способы дезактивации местности отсутствуют.

    Пикантность ситуации придаёт то, что в Китае такого случиться бы не могло, потому что винилхлорид не возят - его производят на нужном месте. Возить его составами, зная сверхопасность, перестали ещё в прошлом веке. Ну, в странах, где есть химпром развитый, а не в США, как видно.

    Но в американских СМИ все другим заняты - НЛО ловят.
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