Неопознанные летающие объекты в небе взорвали интернет

Весь мир следит за появляющимися повсюду «неопознанными летающими объектами». Всё началось с китайского шара, а превратилось в миллион картинок-мемов в Сети. «Фонтанка» собрала самые веселые.
«Спокойной ночи, звезды, спокойной ночи, луна, спокойной ночи, китайский воздушный шар-шпион», — шутят пользователи запрещенных соцсетей после того, как власти начали сбивать неопознанные летающие объекты.
Шутки крутятся вокруг того, что всё это было неправильно понятой попыткой китайцев пожелать американцам счастливого Фестиваля фонарей, другие сравнивали шары с доставщиками традиционной китайской еды. Третьи использовали инциденты как возможность поиздеваться над китайским лидером Си Цзиньпином — в прошлом он негативно реагировал на сравнения с Винни-Пухом. Художник Трэвис Чепмен нарисовал медвежонка, подвешенного к воздушному шару и с биноклем в руках.
Сын Дональда Трампа высмеял бывшего президента, поделившись мемом, изображающим его в виде гигантского младенца из воздушного шара, и предложив в отместку пролететь над Китаем.
Некоторые пишут, что теперь ждут воздушных шаров из Германии — в виде пива. Или канадских — в образе лосей. Другие высмеивали министерство обороны США за то, что оно позволило столь, как им кажется, безобидному объекту, как воздушный шар, создать такую драму: «Кто выиграет? Военный комплекс или коммунистический шарик?» И изображали попытки сбить шар бутылками от первого лица и наборы «Лего» «Китайский шпионский шар».
Не удержался даже миллиардер Илон Маск, который объяснил происхождение летательных аппаратов в небе над США в духе «Секретных материалов».
«Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне», — написал Маск в соцсетях.