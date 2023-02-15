ФСБ объявила о задержании агента СБУ, которого вербовали спецслужбы трех стран

Федеральная служба безопасности заявила 15 февраля о задержании в Москве агента Службы безопасности Украины. Следствие считает, что он причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. ЦОС ФСБ утверждает, что мужчина якобы поджигал шкафы с аппаратурой МЖД.



О подозреваемом известно немного — ему 45 лет, он гражданин Украины. Силовики изъяли у него средства связи и электронные носители, на которых якобы нашлись фото, видеоотчеты и переписка с куратором из СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.