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    ФСБ объявила о задержании агента СБУ, которого вербовали спецслужбы трех стран

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    Федеральная служба безопасности заявила 15 февраля о задержании в Москве агента Службы безопасности Украины. Следствие считает, что он причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге. ЦОС ФСБ утверждает, что мужчина якобы поджигал шкафы с аппаратурой МЖД.

    О подозреваемом известно немного — ему 45 лет, он гражданин Украины. Силовики изъяли у него средства связи и электронные носители, на которых якобы нашлись фото, видеоотчеты и переписка с куратором из СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

    РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ передает, что задержанный был завербован Службой безопасности Украины при участии их коллег из Польши и Латвии. Сам подозреваемый приехал в Россию из Латвии как беженец, чтобы получить гражданство.

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