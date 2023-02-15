ЗакС Петербурга попросит Мишустина снять мораторий на экологические проверки

Депутаты Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снять мораторий на проверки организаций в случае причинения экологического ущерба. Соответствующий документ в первом чтении ЗакС принял на заседании 15 февраля, передает корреспондент «Фонтанки».
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Авторы привели данные, согласно которым городской комитет по природопользованию в 2019 году провел
«В современных реалиях мораторий на проверки бизнеса может повлечь не только значительный финансовый ущерб государству, но и существенный экологический ущерб окружающей среде, а также издержки для самого бизнеса, несущего огромные убытки из-за участившихся техногенных аварий», — говорится в пояснительной записке.