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    ЗакС Петербурга попросит Мишустина снять мораторий на экологические проверки

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    Депутаты Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снять мораторий на проверки организаций в случае причинения экологического ущерба. Соответствующий документ в первом чтении ЗакС принял на заседании 15 февраля, передает корреспондент «Фонтанки».

    Парламент хочет попросить Мишустина скорректировать постановление правительства от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», чтобы предоставить возможность госорганам проводить как плановые, так и внеплановые экологические проверки в случае причинения вреда окружающей среде либо возникновения такой угрозы.

    Авторы привели данные, согласно которым городской комитет по природопользованию в 2019 году провел 1 760 проверок, по которым было возбуждено 1 111 административных производств, в 2020 году — 1 736 проверок (итог: 889 дел об административных правонарушениях), в 2021 году — 1 423 проверки (и 987 дел). За последние 4 года по итогам этих проверок возбудили 19 уголовных дел. Однако в 2022 году из-за моратория комитет не мог проводить проверки.

    «В современных реалиях мораторий на проверки бизнеса может повлечь не только значительный финансовый ущерб государству, но и существенный экологический ущерб окружающей среде, а также издержки для самого бизнеса, несущего огромные убытки из-за участившихся техногенных аварий», — говорится в пояснительной записке.

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