ЗакС Петербурга попросит Мишустина снять мораторий на экологические проверки

Депутаты Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снять мораторий на проверки организаций в случае причинения экологического ущерба. Соответствующий документ в первом чтении ЗакС принял на заседании 15 февраля, передает корреспондент «Фонтанки».



Парламент хочет попросить Мишустина скорректировать постановление правительства от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», чтобы предоставить возможность госорганам проводить как плановые, так и внеплановые экологические проверки в случае причинения вреда окружающей среде либо возникновения такой угрозы.

