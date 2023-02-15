Житель севера Петербурга, закрутивший роман с юной соседкой, может оказаться за решеткой до конца жизни

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с оперативниками Приморского УМВД задержали 22-летнего петербуржца после заявления местной жительницы о совращении дочери.



В полицию 43-летняя женщина пришла накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. Она сообщила, что с августа по ноябрь прошлого года сосед по Сестрорецкой улице вступил в половые отношения с её 13-летней дочерью. Семья у девочки, отметим, неблагополучная и стоит на учете в ОДН.



Мужчину в тот же день задержали. Выяснилось, что в мае прошлого года он вышел из колонии, где сидел за аналогичное преступление. А до этого он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

