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    Житель севера Петербурга, закрутивший роман с юной соседкой, может оказаться за решеткой до конца жизни

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    4 комментария

    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с оперативниками Приморского УМВД задержали 22-летнего петербуржца после заявления местной жительницы о совращении дочери.

    В полицию 43-летняя женщина пришла накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. Она сообщила, что с августа по ноябрь прошлого года сосед по Сестрорецкой улице вступил в половые отношения с её 13-летней дочерью. Семья у девочки, отметим, неблагополучная и стоит на учете в ОДН.

    Мужчину в тот же день задержали. Выяснилось, что в мае прошлого года он вышел из колонии, где сидел за аналогичное преступление. А до этого он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

    В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Санкция статьи имеет «вилку» от срока в 15 лет до пожизненного.

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    Комментарии 4

    Гость15 Фев 2023 в 11:47
    О времена,
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