В Петербурге заняты 85% красных зон. Места урезали на фоне подъема коронавируса

Число свободных коронавирусных коек в Петербурге опустилось ниже 300. На фоне роста заболеваемости власти планомерно сокращают число мест.



Как следует из опубликованной эпидемиологической справки от 14 февраля, в Петербурге заняты почти 85% всех коек в «красных зонах» — 1 511 из 1 787 мест. Для сравнения: 5 февраля мест было 1 987 и заняты были 1 516. А 31 января на 2 187 коронавирусных койках было 1 670 пациентов.

Красные зоны в Петербурге планомерно сокращаются. По словам губернатора Александра Беглова, заболеваемость хоть и растет, но без увеличения числа госпитализаций.