Губернатор Петербурга заявил о росте заболеваемости в городе

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет, но пока без увеличения числа госпитализаций, сообщил губернатор Александр Беглов.



«Хотел бы сказать несколько слов о эпидемической ситуации в Петербурге. Суточная заболеваемость COVID-19 к концу прошлой недели превысила 1 400 случаев. Есть небольшой рост, но он не влечет за собой рост числа госпитализаций», — сказал Беглов 13 февраля в традиционном радиообращении на «Радио России».

На фоне роста заболеваемости власти Петербурга продолжили снижать число коронавирусных коек в «красных зонах» больниц. Их уже меньше 1 800.