    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    Губернатор Петербурга заявил о росте заболеваемости в городе

    1130
    2 комментария

    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет, но пока без увеличения числа госпитализаций, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Хотел бы сказать несколько слов о эпидемической ситуации в Петербурге. Суточная заболеваемость COVID-19 к концу прошлой недели превысила 1 400 случаев. Есть небольшой рост, но он не влечет за собой рост числа госпитализаций», — сказал Беглов 13 февраля в традиционном радиообращении на «Радио России».

    На фоне роста заболеваемости власти Петербурга продолжили снижать число коронавирусных коек в «красных зонах» больниц. Их уже меньше 1 800.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗаболеваемостьКоронавирусЗаболеваемость COVID-19
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    AndrewBarsik13 Фев 2023 в 20:04
    А ещё в городе растёт заболеваемость ленью, жадностью, чванством, неуважением к Закону. Опасная хворь выборочно поражает чиновников и кривдохранителей.
    +1−0
    27893360313 Фев 2023 в 19:47
    В Финляндии и еSSтонии о ковиде забыли и не вспоминают.Сейчас это ,как и раньше,обычный грипп.А в России прохиндеи продолжают наживаться на фуфлодемии,а продажные чинуши этому потворствуют.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close