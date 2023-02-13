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    COVID-19

    В Петербурге ужались «красные зоны»

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    1 комментарий

    Комитет по здравоохранению Петербурга продолжает уменьшает число коронавирусных коек в «красных зонах» больниц Петербурге, следует из эпидемиологической справки от 13 февраля.

    Если на 31 января в Петербурге было 2 178 коек, на 5 февраля — 1 987, то к 13 февраля их осталось 1 787. Из них заняты 1 467. В том числе 141 петербуржец находится в реанимации, а 26 на ИВЛ. Еще 6 633 горожан лечатся с коронавирусом амбулаторно.

    Как писала «Фонтанка», коронавирус показал уверенный рост в большинстве регионов России: за неделю заболеваемость выросла на 30%, госпитализация — больше чем на 20%.

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    ГоспитализацияКоронавирусКовидные койкиКрасные зоны
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    Комментарии 1

    Podletz1713 Фев 2023 в 13:26
    В новости ранее , коронавирус 😷 атакует , здесь уменьшают койки , вот так и живем ….
    +2−0
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