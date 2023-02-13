В Петербурге ужались «красные зоны»

Комитет по здравоохранению Петербурга продолжает уменьшает число коронавирусных коек в «красных зонах» больниц Петербурге, следует из эпидемиологической справки от 13 февраля.



Если на 31 января в Петербурге было 2 178 коек, на 5 февраля — 1 987, то к 13 февраля их осталось 1 787. Из них заняты 1 467. В том числе 141 петербуржец находится в реанимации, а 26 на ИВЛ. Еще 6 633 горожан лечатся с коронавирусом амбулаторно.



Как писала «Фонтанка», коронавирус показал уверенный рост в большинстве регионов России: за неделю заболеваемость выросла на 30%, госпитализация — больше чем на 20%.

