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    На Петроградской стороне водителей у Биржевого моста потеснят до осени

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    В трех районах Петербурга с 16 февраля изменятся схемы движения транспорта из-за работ на сетях и временных ограничений. Таковые ждут водителей в Петроградском, Красносельском и Курортном районах.

    На Петроградской стороне до 9 октября ограничат движение на площади Академика Лихачева, сообщает 14 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 25 февраля из-за прокладки инженерных сетей перекроют движение у дома 75 по Московской улице в Горелово. Объехать можно будет по улице Можайского, Красной и Дачной улицам, улице Максима Горького и Московской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Сестрорецке тоже будут до 25 февраля строить инженерные сети. В связи с этим там перекроют сквозной проезд по Курортной улице — от Пляжной до Парковой улицы. Маршрут объезда ограничений: Пляжная улица, Ермолаевский проспект, улица Григорьева, Парковая и Курортная улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытие движенияОграничения движения транспорта
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