На Петроградской стороне водителей у Биржевого моста потеснят до осени

В трех районах Петербурга с 16 февраля изменятся схемы движения транспорта из-за работ на сетях и временных ограничений. Таковые ждут водителей в Петроградском, Красносельском и Курортном районах.



На Петроградской стороне до 9 октября ограничат движение на площади Академика Лихачева, сообщает 14 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временные ограждения.