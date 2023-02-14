На Петроградской стороне водителей у Биржевого моста потеснят до осени

В трех районах Петербурга с 16 февраля изменятся схемы движения транспорта из-за работ на сетях и временных ограничений. Таковые ждут водителей в Петроградском, Красносельском и Курортном районах.
На Петроградской стороне до 9 октября ограничат движение на площади Академика Лихачева, сообщает 14 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временные ограждения.
До 25 февраля из-за прокладки инженерных сетей перекроют движение у дома 75 по Московской улице в Горелово. Объехать можно будет по улице Можайского, Красной и Дачной улицам, улице Максима Горького и Московской улице.
В Сестрорецке тоже будут до 25 февраля строить инженерные сети. В связи с этим там перекроют сквозной проезд по Курортной улице — от Пляжной до Парковой улицы. Маршрут объезда ограничений: Пляжная улица, Ермолаевский проспект, улица Григорьева, Парковая и Курортная улицы.