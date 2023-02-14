«Отойди, девочка». В Петербурге в батутном центре женщина устроила «бойцовский клуб» с шестиклассником

К взаимным заявлениям в полицию привела драка 39-летней женщины и мальчика в три раза ее младше в батутном центре в Невском районе.
Инцидент произошёл около шести вечера 12 февраля, стало известно «Фонтанке» 14 февраля. 12-летний шестиклассник пришел в ТРК на улице Коллонтай с другом, чтобы попрыгать на батутах. После прыжков они зашли в детскую зону передохнуть. В этот момент, по предварительной информации, к ним подошёл мальчик лет шести и попросил с ним поиграть. Шестиклассник прогнал его со словами «отойди, девочка», потому что у ребёнка были длинные волосы. Через несколько минут к школьникам подошла мать мальчика и стала ругаться с 12-летним. Мол, у него и самого длинные волосы, зачем обижать малыша.
Потом ребят вывели из детской зоны, так как она была для детей до пяти лет.
Попрыгав еще на батутах, мальчики вышли в фойе. Там шестиклассника нашла мать ребёнка и ударила его по голове. Нападение и ответные удары попали на видео.
«Фонтанка.ру»
В ходе конфликта школьнику досталось не только от женщины, но и от детей, которые прибежали за ней. Отбивавшийся подросток якобы ударил случайно сына женщины ногой в живот.
Ребёнка увезли в больницу, где у него диагностировали ушиб брюшной стенки. Об этом врачи уведомили полицию.
Вечером в отдел пришла мать подростка, которая написала заявление о нападении на сына неизвестной женщины.
Проверку всех обстоятельств произошедшего проводит прокуратура Невского района.
На момент написания материала «Фонтанка» не получила комментарий от батутного центра. Мать ребенка, от которой досталось шестикласснику, от комментариев отказалась.