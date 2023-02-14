«Отойди, девочка». В Петербурге в батутном центре женщина устроила «бойцовский клуб» с шестиклассником

К взаимным заявлениям в полицию привела драка 39-летней женщины и мальчика в три раза ее младше в батутном центре в Невском районе.

Инцидент произошёл около шести вечера 12 февраля, стало известно «Фонтанке» 14 февраля. 12-летний шестиклассник пришел в ТРК на улице Коллонтай с другом, чтобы попрыгать на батутах. После прыжков они зашли в детскую зону передохнуть. В этот момент, по предварительной информации, к ним подошёл мальчик лет шести и попросил с ним поиграть. Шестиклассник прогнал его со словами «отойди, девочка», потому что у ребёнка были длинные волосы. Через несколько минут к школьникам подошла мать мальчика и стала ругаться с 12-летним. Мол, у него и самого длинные волосы, зачем обижать малыша.



Потом ребят вывели из детской зоны, так как она была для детей до пяти лет.



Попрыгав еще на батутах, мальчики вышли в фойе. Там шестиклассника нашла мать ребёнка и ударила его по голове. Нападение и ответные удары попали на видео.

«Фонтанка.ру»