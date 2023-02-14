Ночью Колпино накрыл туман. Там разлился кипяток

На Пролетарской улице в Колпино ночью разлился кипяток. У дома 48 прорвало трубу, сообщают в соцсетях очевидцы.
На снимках, которые свидетели публикуют 14 февраля, видны густые клубы пара, окутавшие дом. Вытекание локализовали еще во втором часу ночи, рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК». Сейчас специалисты меняют 4,5 метра изношенного трубопровода диаметром 159 миллиметров, работы планируют завершить к полудню.
Отопление и горячее водоснабжение ограничено в одном доме, отметили на предприятии. «Работы осложняются проходящими по участку подземными коммуникациями», — добавили в ТЭКе.