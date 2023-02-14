    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, сев

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.63eur78.67

    Первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата обжалован

    1809
    5 комментариев

    Защита обжаловала приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО — Югра). Он, напомним, стал первым в стране, когда такое преступление было квалифицировано как теракт.

    В пресс-службе Центрального окружного военного суда 14 февраля сообщили ТАСС, что поступила жалоба от адвоката. Её рассмотрит Апелляционный военный суд. Сроки пока не называют.

    Нижневартовский военный комиссариат на улице Мира горел 4 мая прошлого года. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, никто не пострадал. Поджигателями признаны Владислав Борисенко и Василий Гаврилишин. По данным суда, Гаврилишин бросал коктейли Молотова, а Борисенко снимал его на видео. Сначала им инкриминировали умышленное повреждение имущества и хулиганство, но в процессе дело переквалифицировали. Фигуранты признали вину, но не статью. Они утверждали, что Гаврилишину предложили совершить поджог за деньги. 31 января Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три — с отбыванием в тюрьме.

    В сентябре в Генштабе заявляли, что более не будут расценивать поджоги военкоматов как хулиганство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВоенкоматТерактХМАО-ЮграПоджог военкоматаПоджог военкомата в Нижневартовске
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Gurza14 Фев 2023 в 12:01
    Вот если бы кувалдой по кумполу - вот это было бы хулиганство как самое тяжкое. А тут целый поджог 1 кв. метра!
    +0−0
    Lynnot7814 Фев 2023 в 10:42
    Интересно! Типа, если за деньги, то это смягчающее обстоятельство? Выполнение условий сделки?
    +1−1
    ProstoZloy14 Фев 2023 в 10:42
    "в Генштабе заявляли, что более не будут расценивать поджоги военкоматов как хулиганство"
    А я-то по наивности думал, что состав преступления в правовом государстве только суд устанавливает.
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close