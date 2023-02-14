Первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата обжалован

Защита обжаловала приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО — Югра). Он, напомним, стал первым в стране, когда такое преступление было квалифицировано как теракт.



В пресс-службе Центрального окружного военного суда 14 февраля сообщили ТАСС, что поступила жалоба от адвоката. Её рассмотрит Апелляционный военный суд. Сроки пока не называют.



Нижневартовский военный комиссариат на улице Мира горел 4 мая прошлого года. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, никто не пострадал. Поджигателями признаны Владислав Борисенко и Василий Гаврилишин. По данным суда, Гаврилишин бросал коктейли Молотова, а Борисенко снимал его на видео. Сначала им инкриминировали умышленное повреждение имущества и хулиганство, но в процессе дело переквалифицировали. Фигуранты признали вину, но не статью. Они утверждали, что Гаврилишину предложили совершить поджог за деньги. 31 января Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, из которых первые три — с отбыванием в тюрьме.

