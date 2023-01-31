Поджог военкомата в России впервые признали терактом

Центральный окружной военный суд огласил приговор в отношении Владислава Борисенко, признанного виновным в поджоге военкомата в Нижневартовске. Впервые в России это преступление было квалифицировано как теракт. Об этом 31 января сообщает ТАСС.
Нижневартовский военный комиссариат горел 4 мая прошлого года. Суд установил, что Борисенко снимал на камеру, как его знакомый Гаврилишин бросал коктейли Молотова в здание на улице Мира. Изначально им инкриминировали умышленное повреждение имущества и хулиганство, однако в процессе дело переквалифицировали. Фигуранты вину признали, но не статью. По их словам, Гаврилишину предложили совершить поджог за деньги в Telegram.
Суд приговорил Борисенко к 12 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 6 тысяч рублей. Дело Гаврилишина рассматривается отдельно.
Ранее в Генштабе уже предупреждали, что более не будут расценивать поджоги военкоматов как хулиганство.
Напомним, обвиняемые вину признали, но с переквалификацией статьи не согласились. Они заявили, что совершили поджог исключительно ради заработка. С предложением за деньги совершить нападение на военкомат Василию Гаврилишину якобы предложил некий Ростислав Мухин в Telegram.