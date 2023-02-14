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    Разведка Норвегии доложила, что корабли Северного флота впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием на борту

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    1 комментарий

    Корабли Северного флота России впервые со времен холодной войны выходят в море с ядерным оружием на борту. Это утверждает Разведывательная служба Норвегии в ежегодном докладе, опубликованном 14 февраля.

    Как утверждается в документе, на подводных лодках и кораблях Северного флота размещена центральная часть российского ядерного потенциала, однако в последние 30 лет они выходили в море без тактического ядерного оружия на борту.

    По данным разведки, после начала боевых действий на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла, поскольку оно представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО».

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    Комментарии 1

    Гость14 Фев 2023 в 07:18
    видать, всё по-плану идет, как Архистратег и замышлял
    +1−0
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