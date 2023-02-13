Сбережения россиян в иностранных банках за год увеличились в три раза

По состоянию на 1 января 2023 года средства граждан РФ в зарубежных банках достигли $ 94,3 млрд. За минувший год объём остатков увеличился на 208,2%, что является рекордным ростом за всё время раскрытия статистики, сообщает вечером 13 февраля РБК со ссылкой на данные Центробанка.



Согласно обнародованной ЦБ информации, на 1 января россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн руб. За кризисный 2022 год этот показатель в долларовом выражении подскочил более чем втрое: за январь–декабрь клиенты-физлица пополнили вклады в иностранных банках на $ 63,7 млрд.

