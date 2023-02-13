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    Сбережения россиян в иностранных банках за год увеличились в три раза

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    3 комментария

    По состоянию на 1 января 2023 года средства граждан РФ в зарубежных банках достигли $ 94,3 млрд. За минувший год объём остатков увеличился на 208,2%, что является рекордным ростом за всё время раскрытия статистики, сообщает вечером 13 февраля РБК со ссылкой на данные Центробанка.

    Согласно обнародованной ЦБ информации, на 1 января россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн руб. За кризисный 2022 год этот показатель в долларовом выражении подскочил более чем втрое: за январь–декабрь клиенты-физлица пополнили вклады в иностранных банках на $ 63,7 млрд.

    Обвал на российском фондовом рынке произошёл после начала военной операции на Украине. Тогда же банки столкнулись с резким оттоком средств вкладчиков. Заметный всплеск на депозитах в банках-нерезидентах был отмечен после того, как регулятор ослабил ограничения на денежные переводы за рубеж. Пиковыми месяцами стали сентябрь ($ 9,3 млрд) и ноябрь ($ 9,2 млрд). В декабре 2022 года остатки на депозитах увеличились на рекордные 1,3 трлн рублей.

    О том, какие стратегии для инвестирования сегодня рекомендуют эксперты, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    правду не задушишь не убьёшь!13 Фев 2023 в 22:03
    деньги есть.
    +0−0
    Польза санкций13 Фев 2023 в 22:00
    Доверие к существующему режиму зашкаливает.
    +1−0
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