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    За неделю любители парковаться на газонах Петербурга заработали штрафов на 4,3 млн рублей

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    12 комментариев
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    Более четырех сотен водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах в Петербурге за минувшую неделю. Всего же с начала года специалисты городского управления по мониторингу выписали более полутора тысяч штрафов.

    На прошедшей неделе, с 6 по 12 февраля, СПб ГКУ «Управление по мониторингу» вынесло 439 постановлений за парковку на газонах и перегораживание подъездов к контейнерным площадкам, сообщает 13 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Из них 20 постановлений получили юридические лица. Общая сумма штрафов составила почти 4,3 миллиона рублей.

    Всего с начала 2023 года за нарушения правил парковки во дворах в Петербурге выписали 1 632 штрафа, в том числе 82 — на юрлиц. Общая сумма этих штрафов почти дотянула до 17 миллионов рублей.

    Специалисты Управления по мониторингу следят за парковкой во дворах во всех районах Петербурга. Маршруты объездов составляются с учетом сообщений горожан в сервисе «Неправильная парковка транспорта во дворах» на сайте ГАТИ. Параллельно сотрудники ведомства фиксируют нарушения в зимнем содержании дворов. С 6 по 10 февраля было осмотрено 402 квартала, и в 53 из них нашли нарушения по части очистки от снега и наледи.

    Фото: СПб ГКУ «Управление по мониторингу»

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    Комментарии 12

    pgrad13 Фев 2023 в 15:51
    А удобные бесплатные парковки для жителей города будут? Куда за это надо еще заплатить - вдобавок к транспортному налогу, акцизам в бензине, и прочим поборам?
    +1−0
    27419388913 Фев 2023 в 15:47
    Ролик видел как наказали "умника", который закрыл проезд к мусорному контейнеру...его тачку заблокировали с двух сторон теми же контейнерами...бегал вокруг авто как ошпаренный))
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 15:46
    все правильно...газон надо беречь...а мест хватает, но идти 50метров лень...лучше близко,хоть и в грязь вылезаешь...
    +0−1
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