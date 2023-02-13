За неделю любители парковаться на газонах Петербурга заработали штрафов на 4,3 млн рублей

Более четырех сотен водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах в Петербурге за минувшую неделю. Всего же с начала года специалисты городского управления по мониторингу выписали более полутора тысяч штрафов.

На прошедшей неделе, с 6 по 12 февраля, СПб ГКУ «Управление по мониторингу» вынесло 439 постановлений за парковку на газонах и перегораживание подъездов к контейнерным площадкам, сообщает 13 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга . Из них 20 постановлений получили юридические лица. Общая сумма штрафов составила почти 4,3 миллиона рублей.

Всего с начала 2023 года за нарушения правил парковки во дворах в Петербурге выписали 1 632 штрафа, в том числе 82 — на юрлиц. Общая сумма этих штрафов почти дотянула до 17 миллионов рублей.



Специалисты Управления по мониторингу следят за парковкой во дворах во всех районах Петербурга. Маршруты объездов составляются с учетом сообщений горожан в сервисе «Неправильная парковка транспорта во дворах» на сайте ГАТИ. Параллельно сотрудники ведомства фиксируют нарушения в зимнем содержании дворов. С 6 по 10 февраля было осмотрено 402 квартала, и в 53 из них нашли нарушения по части очистки от снега и наледи.