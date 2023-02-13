Нападавшим тоже досталось. Стали известны подробности стрельбы из-за оплаты проезда в Ленобласти

Пассажиры автобуса, открывшие стрельбу по водителю в поселке Сиверский в Ленобласти, тоже оказались ранены. В полицию они попали уже после оказания медпомощи, сообщает 13 февраля пресс-служба Росгвардии.



По данным ведомства, когда завязалась драка, водитель первым несколько раз выстрелил в нарушителей из травматического пистолета. Те отобрали оружие, отстрелялись и скрылись на «Волге».