Нападавшим тоже досталось. Стали известны подробности стрельбы из-за оплаты проезда в Ленобласти

Пассажиры автобуса, открывшие стрельбу по водителю в поселке Сиверский в Ленобласти, тоже оказались ранены. В полицию они попали уже после оказания медпомощи, сообщает 13 февраля пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, когда завязалась драка, водитель первым несколько раз выстрелил в нарушителей из травматического пистолета. Те отобрали оружие, отстрелялись и скрылись на «Волге».
На поиски машины ушло 15 минут — патрульный наряд Росгвардии обнаружил ее на дороге у деревни Кургино. Водитель попал в больницу, нарушители тоже — с ранами лица и ноги. Затем они отправились в отделение.
По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за нежелания пассажиров платить. 60-летнему водителю трижды выстрелили в голову. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.