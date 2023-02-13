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    Нападавшим тоже досталось. Стали известны подробности стрельбы из-за оплаты проезда в Ленобласти

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    12 комментариев

    Пассажиры автобуса, открывшие стрельбу по водителю в поселке Сиверский в Ленобласти, тоже оказались ранены. В полицию они попали уже после оказания медпомощи, сообщает 13 февраля пресс-служба Росгвардии.

    По данным ведомства, когда завязалась драка, водитель первым несколько раз выстрелил в нарушителей из травматического пистолета. Те отобрали оружие, отстрелялись и скрылись на «Волге».

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    На поиски машины ушло 15 минут — патрульный наряд Росгвардии обнаружил ее на дороге у деревни Кургино. Водитель попал в больницу, нарушители тоже — с ранами лица и ноги. Затем они отправились в отделение.

    По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за нежелания пассажиров платить. 60-летнему водителю трижды выстрелили в голову. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: Канал Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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    Комментарии 12

    chip113 Фев 2023 в 13:17
    По факту стрельбу затеял водитель, за что и получил ответку из своего же резиноплюя, думать же нужно головой!
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 13:14
    Это же те, из другой новости. Которые камеру скорости расстреляли. Странно, там все ими восхищались.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 12:54
    Транспортная " реформа " она такая
    +1−0
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