Женщина во время разворота во дворе на юге Петербурга насмерть сбила водителя «брата-японца»

Уголовное дело возбуждено после смертельного наезда на пешехода во дворах Московского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 февраля, ДТП произошло накануне около часа дня напротив дома 73, корпус 7, строение 1, по Пулковскому шоссе. «Ниссан Тиида», за рулем которой была 36-летняя женщина, двигалась по двору и во время разворота сбила мужчину. 43-летний пострадавший в этот момент осуществлял крепеж буксировочного троса своего автомобиля «Ниссан Тино».

После этого «Тиида» еще и врезалась в «Тино».