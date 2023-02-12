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    Женщина во время разворота во дворе на юге Петербурга насмерть сбила водителя «брата-японца»

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    26 комментариев

    Уголовное дело возбуждено после смертельного наезда на пешехода во дворах Московского района.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 февраля, ДТП произошло накануне около часа дня напротив дома 73, корпус 7, строение 1, по Пулковскому шоссе. «Ниссан Тиида», за рулем которой была 36-летняя женщина, двигалась по двору и во время разворота сбила мужчину. 43-летний пострадавший в этот момент осуществлял крепеж буксировочного троса своего автомобиля «Ниссан Тино».

    После этого «Тиида» еще и врезалась в «Тино».

    От полученных травм мужчина скончался.

    Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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    Комментарии 26

    27419558412 Фев 2023 в 15:36
    Вот мерзавка!!! Посадить ее лет на 10 в тюрягу. Нельзя проявлять мягкотелость!
    +0−0
    houspi12 Фев 2023 в 14:39
    Полицейский разворот делала?
    +0−1
    Гость12 Фев 2023 в 14:32
    Ну, а что не предлагаете, как в темах про собак?
    Усыплять?
    +2−2
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