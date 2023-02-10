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    Шторм надул Петербургу аномальные пробки и заставил водителей таранить препятствия

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    2 комментария
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    Буйство стихии в Петербурге 10 февраля уже с середины дня сопровождается необычно плотными дорожными пробками и множеством аварий. Ограждения и столбы таранят и легковые, и грузовики, и даже троллейбусы.

    По данным «Яндекс.Пробок», уже к половине пятого пробки в городе доросли до 7 баллов, а «шестерка» наблюдалась еще в три часа дня. Это на 1–2 балла больше обычного. Пискаревский проспект из центра в 16 часов оказался и вовсе загружен на максимальные 10 баллов. Затор растянулся от проспекта Металлистов до КАД, а его длина к половине пятого составила 6,1 км.

    В начале шестого часа вечера петербургские дороги оказались загружены на 8 баллов.

    Крупные заторы за последние часы собрались на внешнем кольце КАД: 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта и 6,4 километра от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Кроме того, при съезде с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД грузовик КАМАЗ поломал правый отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате машину развернуло поперек дороги, и она перегородила несколько полос.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Свежий снег на дороге оказался для некоторых водителей настолько коварен, что они не смогли удержать машины и таранили препятствия. На ЗСД, например, самосвал врезался в барьер и сложился пополам. На улице Белы Куна, возле дома 6, с дороги улетела «Лада» 15-й модели, пишет участник группы Денис. Машина свалила столб с дорожными знаками.

    На пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников в ДТП попал троллейбус. Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», он снес металлическое ограждение проезжей части и поломал светофор.

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    Комментарии 2

    Бородин А.В.10 Фев 2023 в 18:22
    Иду на таран!
    +0−0
    Kilrathi10 Фев 2023 в 18:18
    С одной стороны выпавший на гололед снег, с другой дятлы-баранкокруты за рулями, вместо водителей.
    +0−0
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