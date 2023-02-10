Шторм надул Петербургу аномальные пробки и заставил водителей таранить препятствия

Буйство стихии в Петербурге 10 февраля уже с середины дня сопровождается необычно плотными дорожными пробками и множеством аварий. Ограждения и столбы таранят и легковые, и грузовики, и даже троллейбусы.

По данным «Яндекс.Пробок», уже к половине пятого пробки в городе доросли до 7 баллов, а «шестерка» наблюдалась еще в три часа дня. Это на 1–2 балла больше обычного. Пискаревский проспект из центра в 16 часов оказался и вовсе загружен на максимальные 10 баллов. Затор растянулся от проспекта Металлистов до КАД, а его длина к половине пятого составила 6,1 км.