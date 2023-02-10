Шторм надул Петербургу аномальные пробки и заставил водителей таранить препятствия

Буйство стихии в Петербурге 10 февраля уже с середины дня сопровождается необычно плотными дорожными пробками и множеством аварий. Ограждения и столбы таранят и легковые, и грузовики, и даже троллейбусы.
По данным «Яндекс.Пробок», уже к половине пятого пробки в городе доросли до 7 баллов, а «шестерка» наблюдалась еще в три часа дня. Это на 1–2 балла больше обычного. Пискаревский проспект из центра в 16 часов оказался и вовсе загружен на максимальные 10 баллов. Затор растянулся от проспекта Металлистов до КАД, а его длина к половине пятого составила 6,1 км.
В начале шестого часа вечера петербургские дороги оказались загружены на 8 баллов.
Крупные заторы за последние часы собрались на внешнем кольце КАД: 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта и 6,4 километра от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Кроме того, при съезде с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД грузовик КАМАЗ поломал правый отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате машину развернуло поперек дороги, и она перегородила несколько полос.
Свежий снег на дороге оказался для некоторых водителей настолько коварен, что они не смогли удержать машины и таранили препятствия. На ЗСД, например, самосвал врезался в барьер и сложился пополам. На улице Белы Куна, возле дома 6, с дороги улетела «Лада» 15-й модели, пишет участник группы Денис. Машина свалила столб с дорожными знаками.
На пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников в ДТП попал троллейбус. Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», он снес металлическое ограждение проезжей части и поломал светофор.