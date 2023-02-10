Каким будет Музей военно-морской славы в Кронштадте и что там сейчас

Поделиться Поделиться





Проект Музея военно-морской славы, который должен стать одним из главных объектов кластера «Остров фортов» в Кронштадте, впервые представили научному сообществу. На берегу залива, в отреставрированных и объединённых новым павильоном столетних арсеналах можно будет увидеть историю флота от 9 века до наших дней и посетить восстановленную советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». «Фонтанка» показывает, как выглядит музейный комплекс сейчас, и что еще предстоит сделать.



Проект музея презентовали на IX Коллегии музеев военно-морской направленности, которая состоялась 9 февраля в Центральном военно-морском музее в Петербурге. Как рассказал участникам коллегии генеральный директор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович, экспозиция, занимающая два этажа музея будет разделена на два исторических блока: с 9 века до 1945 года, и с 1945 до современности. При этом экспонаты будут выстроены не по хронологии — каждый зал будет раскрывать отдельную тему. Всего будет создано 14 залов, раскрывающих тему «силы»: сила стихии, идеи, ветра, открытий, организации, духа и тела, огня и металла, структуры, знаний, обороны, наступления, скорости, глубины. «В основе концепции Музея заложен принцип «вызова» и «ответа — силы», который позволяет проследить за закономерностями развития истории России через главные вехи эволюции отечественного флота», — говорит Константин Чамилович. Спектр тем, с которыми можно будет познакомиться в музее, постарались сделать максимально обширным: от истории развития Северного морского пути до темы духовенства и медицины на флоте.

Общая площадь здания музейно-конгрессного центра — почти 64 тыс. кв. м (включая эксплуатируемую кровлю), из них конгресс-центр займет 15 тыс. кв. м., постоянная музейная экспозиция — 8 тыс. кв. м, еще 2 тыс. кв. м будет отдано под временную музейную экспозицию. Длина подводной лодки внутри музея — 107 метров, а площадь экспозиции внутри займет 500 кв. м.

Фото: предоставлена пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлена пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлена пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлена пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Помогут погрузиться в историю отечественного флота интерактивные программы с использованием декоративных сцен, игровых механик, видеопроекций с историческим контентом, интерактивных систем и симуляций. Музейные экспонаты и макеты, архитектурные формы в каждом зале будут дополнены визуальным рядом — документальным и историческим фото и видеоматериалом, оригинальными схемами, картами, гравюрами, инфографикой.

Разместится Музей военно-морской славы в реконструированных столетних зданиях артиллерийских арсеналов, которые соединили между собой гигантским стеклянным павильоном. По словам Константина Чамиловича, к настоящему моменту здание с конгрессно-выставочным центром уже практически построено: финализируются монолитные работы и инженерные системы, выполнена черновая внутренняя отделка.

С конца 2021 года, когда началось строительство музейно-конгрессного комплекса, территория кардинально изменилась. Так выглядели артиллерийские арсеналы до начала работ

предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Сейчас музейно-конгрессный комплекс в Кронштадте выглядит так

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





«Уже в июне 2023 года Конгрессно-выставочный центр Музея примет Международный военно-морской салон, в День ВМФ этого года откроется основное экспозиционное пространство. — рассказал он. — В этом году планируется также открыть первый участок пешеходной набережной Музея с инфраструктурой для отдыха и досуга посетителей».



Сейчас в здании готовится к музеификации легендарная атомная лодка К-3 «Ленинский комсомол» — то, как ее транспортировали в Кронштадт, «Фонтанка» уже показывала. Работа предстоит большая: около 70% оснащения утрачено или значительно пострадало от времени, восстанавливать оригинальное расположение оборудования придется по сохранившимся чертежам. В реконструкции лодки участвуют офицеры, проходившие службу на К-3 и атомных подводных лодках первого поколения — они помогают специалистам проекта в поиске артефактов, связанных с историей К-3, аутентичных предметов и оригинальных приборов, оборудования и принадлежностей для воссоздания утраченных интерьеров. Архивные фотографии, письма и документы подводников дополнят картину и сделают обстановку в лодке еще более реальной. Посетили подлодки смогут увидеть ее «сердце»: пульт ГЭУ, а также полномасштабный макет главной энергетической установки в реакторном отсеке.

Эксклюзивные кадры того, как выглядит лодка К-3 «Ленинский комсомол» сейчас

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





«Ничего подобного применительно к военно-морскому флоту у нас еще не создавалось. — комментирует руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Музей делает историю ВМФ ближе, доступнее и понятнее для людей всех возрастов и уровней подготовки. Он пробуждает интерес к морской деятельности России, к прошлому, настоящему и будущему флота. И одновременно создает возможности для комфортного и непринужденного удовлетворения этого интереса. Мы плотно работаем со специалистами Военно-морской академии, ЦВММ, ГИМ, ЦВМБ, Крыловского государственного научного центра и других профильных структур».