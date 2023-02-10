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    Трехлетний ребенок получил перелом во время неудачного спуска на горнолыжном курорте под Петербургом

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    2 комментария

    Прокуратура и следственный комитет Ломоносовского района области проверяют обстоятельства получения травмы мальчиком на горнолыжном курорте «Туутари-парк».

    Инцидент произошел днем накануне, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Во время занятия трехлетний ребенок совершил спуск с горки и сломал ногу.

    В администрации курорта подтвердили инцидент, отметив, что все его обстоятельства устанавливаются в рамках проверки правоохранительных органов.

    Ребенку была оказана доврачебная помощь, после чего родители вызвали скорую и увезли его в больницу.

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    Комментарии 2

    Польза санкций10 Фев 2023 в 14:48
    И что? В моем горнолыжном детстве на подобное даже внимания никто не обращал. Разве что заставили бы группу лишний час падения отрабатывать.
    А сегодня целые статьи пишут.
    Другое дело, что в три года катать явно преждевременно. Хотя бы в четыре. Но в европах сейчас набирают в школы трехлетних, это да. Акселерация. )
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 14:44
    Жалко малыша, пусть выздоравливает!
    +0−0
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