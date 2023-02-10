Трехлетний ребенок получил перелом во время неудачного спуска на горнолыжном курорте под Петербургом

Прокуратура и следственный комитет Ломоносовского района области проверяют обстоятельства получения травмы мальчиком на горнолыжном курорте «Туутари-парк».
Инцидент произошел днем накануне, стало известно «Фонтанке» 10 февраля. Во время занятия трехлетний ребенок совершил спуск с горки и сломал ногу.
В администрации курорта подтвердили инцидент, отметив, что все его обстоятельства устанавливаются в рамках проверки правоохранительных органов.
Ребенку была оказана доврачебная помощь, после чего родители вызвали скорую и увезли его в больницу.