Фильм «Капитан Волконогов бежал» может выйти в России легально — продюсер назвал платформу

Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в заглавной роли может стать официально доступной для просмотра в России для зрителей онлайн-кинотеатра KION. Об этом 10 февраля упомянул продюсер ленты Валерий Федорович в своем телеграм-канале в переписке с подписчиками, советуя им дождаться легального проката и не смотреть пиратские копии.



Напомним, 9 февраля «Фонтанка» обратила внимание, что картина, вызвавшая интерес на мировых кинофестивалях и снятая при поддержке Минкульта, до сих пор не вышла в широкий прокат, несмотря на высокий спрос общества, разыскивающего ее по разным сайтам не первый месяц. При этом зрители делятся наблюдениями о том, насколько актуальными сегодня стали казаться некоторые эпизоды из этого фильма.

