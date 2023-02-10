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    Кино

    Фильм «Капитан Волконогов бежал» может выйти в России легально — продюсер назвал платформу

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    12 комментариев

    Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в заглавной роли может стать официально доступной для просмотра в России для зрителей онлайн-кинотеатра KION. Об этом 10 февраля упомянул продюсер ленты Валерий Федорович в своем телеграм-канале в переписке с подписчиками, советуя им дождаться легального проката и не смотреть пиратские копии.

    Напомним, 9 февраля «Фонтанка» обратила внимание, что картина, вызвавшая интерес на мировых кинофестивалях и снятая при поддержке Минкульта, до сих пор не вышла в широкий прокат, несмотря на высокий спрос общества, разыскивающего ее по разным сайтам не первый месяц. При этом зрители делятся наблюдениями о том, насколько актуальными сегодня стали казаться некоторые эпизоды из этого фильма.

    Картина об энкавэдэшниках, попавших под чистку, и сбежавшем капитане, отправившемся просить прощения у жертв своих действий, планировалась к выходу в широкий прокат в кинотеатрах еще весной 2022 года.

    «Фонтанка» запросила в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION подтверждения информации о выходе картины на этой платформе и сроках, когда это будет возможно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 12

    Nyenskans10 Фев 2023 в 15:14
    сюжет любопытный, будем искать где/как посмотреть
    +0−0
    Avs715310 Фев 2023 в 14:41
    Одному мне кажется, что реально фамилия таки Волкогонов?
    А Волконогов - это типа подпоручика Киже?
    На пианист Сидоров, а сионист ...
    +0−0
    26078160110 Фев 2023 в 14:24
    Борисову уже 30 лет, а у «Фонтанки» он всё ещё «Юра».
    Потому что профессиональный поиск – это исследование всех доступных источников, а не быстрый прочёс по помоечному сайту «Кинопоиск».
    +1−0
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