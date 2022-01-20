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Вышел первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал», награжденного на «Кинотавре»

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Опубликован первый трейлер к фильму Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Ролик вышел 20 января на официальном канале кинокомпании «Централ Партнершип».

В трейлере показывают мрачную альтернативную реальность, в которой люди, одетые в одинаковые красные спортивные костюмы, — представители неких силовых структур — допрашивают и пытают обычных граждан. Главного героя, капитана Федора Волконогова, играет Юра Борисов, а его наставника — Александр Яценко. Жертву силовиков играет воспитанник «Гоголь Центра» Никита Кукушкин. Его заставляют петь, натягивают на голову противогаз и перекрывают воздух.

Автор: Central Partnership/YouTube

«Однажды жизнь капитана Федора Волконогова резко меняется: он становится перед выбором — вымолить прощение у тех, кого он когда-то безвинно арестовал, или отправиться на вечные муки в ад», — сказано в описании к ролику.

Фильм «Капитан Волконогов бежал» дебютировал в основной программе Венецианского кинофестиваля летом 2021 года. Затем он триумфально проехал по крупным киноконкурсам и стал победителем международных фестивалей в Филадельфии, Чикаго и Лондоне. Фильм удостоен приза за лучший сценарий 32-го «Кинотавра».

Его продюсеры — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников.

«Капитан Волконогов бежал» выйдет в широкий прокат 7 апреля.

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