Два крупнейших петербургских контейнерных терминала переходят в российскую юрисдикцию

Согласно заявлению компании от 10 февраля, 2 марта в Лимассоле (Кипр) состоится внеочередное собрание акционеров, на повестку дня которого, в том числе, будет вынесен вопрос об изменении места нахождения компании. До конца 2023 года планируется редомициляция на остров Русский во Владивостоке — в одну из двух российских зон специального налогового режима, где регистрируются компании, ранее работавшие в иностранных юрисдикциях.

В компании это решение объясняют тем, что основная часть бизнеса Global Ports расположена в России. Нынешняя корпоративная структура сложилась во время, когда крупным акционером была иностранная компания — крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk. В сентября 2022 года он вышел из капитала Global Ports, и теперь, видимо, нет даже формального смысла держать головной офис за границей.

«Основные активы компании расположены в России, 100% консолидированной выручки компании генерируется в РФ, мажоритарный акционер компании — группа Дело — российская компания. Поэтому имеет смысл стать российской компанией. Это упростит управление, распределение финансовых потоков внутри группы, снизит риски. В настоящее время мы не видим каких-либо преимуществ в регистрации за пределами РФ», — сообщили в компании.

Global Ports — крупный транспортный холдинг, его основной акционер Группа «Дело» Сергея Шишкарева. Холдинг объединяет семь крупных морских контейнерных терминалов, включая два крупнейших в порту Петербурга — «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал». Кроме того, Global Ports принадлежит контейнерный терминал в Усть-Луге и сухопутный грузовой терминал в Янино.

Вместе с третьим терминалом Global Ports в Кронштадте («Моби Дик») «Петролеспорт» и «ПКТ» в 2021 году холдинг занял 25% грузооборота петербургского порта в тоннах и половину — в контейнерном сегменте. Из-за логистического кризиса в 2022 году доля Global Ports в Петербурге упала до 15% в тоннах и до 37% в контейнерах.