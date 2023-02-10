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    КРТИ принуждает проектировщиков метро работать. Те сбрасывают зашедшие в тупик и неактуальные контракты

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    7 комментариев

    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 11 исках к компании «Ленметрогипротранс» оспаривает отказы предприятия от исполнения старых контрактов. Речь идет проектировании станций метро, которое началось в 2013–2017 годах, и результаты которого уже неактуальны.

    Как пишет 47news 10 февраля, комитет требует продолжить работу, а до принятия решения наложить обеспечительные меры на «нежелание подрядчика исполнять обязательство». В реакции суда на это предложение есть отсылка к Конституции, согласно которой принудительный труд в России запрещен. Сам ЛМГТ утверждает, что документация, изготовленная им по контрактам, не ушла в госэкспертизу из-за отсутствия утвержденных проектов планировки территории, что является юрисдикцией города. Вследствие промедления теперь все уже спроектированное требует актуализации, — а значит, новых бюджетных расходов.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала об отсутствии в Петербурге вышедших из экспертизы проектов новых станций метро, что и не позволяет приступать к строительству заявленных 89 объектов метрополитена. В частности, еще в 2019 году ЛМГТ сдал заказчику документацию по трем станциям — «Туристская», «Планерная» и «Шуваловский проспект», однако на этом все и закончилось. Весной ожидается начало проходки зеленого участка до «Планерной», для этого результаты работы ЛМГТ будут актуализировать по этапам и поочередно сдавать в экспертизу.

    Что касается коричневой линии метро, то контракт на ее проектирование стал предметом долгого спора между «Ленметрогипротрансом» и московским «Метрогипротрансом», документацию по уже строящемуся участку приходится исправлять.

    С 2019 года в Петербурге не вводили новых станций метро, на данный момент «Метрострой Северной столицы» достраивает три станции к 2024-му — «Горный институт», «Путиловскую» и «Юго-Западную». Одновременно он ведет реконструкцию «Чернышевской» и устраняет замечания на открытых в 2018–2019 годах участках. Далее в планах — сделать выход с «Театральной», довести фиолетовую линию до «Шуваловского проспекта», оранжевую — до «Кудрово», коричневую вести в обе стороны — к «Сосновой Поляне» и «Каретной». Всего к 2030 обещают открыть 31 новый объект метрополитена, а к 2048 — 89.

    Подробнее о тяжбах КРТИ и «Ленметрогипротранса» читайте в материале Виктора Смирнова на «47news.

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    Комментарии 7

    Phic10 Фев 2023 в 11:15
    Ага, в Питере как раз все поочередно делать, особенно метро. Столько понастроили что скоро будут рекам и каналам паромы-стоянки возмть за место метро ..... Тот Джамшут который там упеоаеися и не лает никому кроме себя жкспертизу проводить, едь ка ты домой Дорогой в свой солнечный Ашхабад !!
    +0−0
    piterez10 Фев 2023 в 11:08
    Ну вот создали монстра северной столицы мсс, который должен проектировать, строить и ремонтировать, а по факту, не может ничего. Вообщем настала откровенная северная лиса!
    +0−0
    Инкогнито202110 Фев 2023 в 10:53
    Сброд
    +1−0
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