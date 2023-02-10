Россиянку признали виновной в попытке убийства двойника чизкейком

Россиянку Викторию Насырову, проживающую в США, признали виновной в покушении на убийство своего двойника при помощи отравленного чизкейка. Об этом 9 февраля сообщают The Guardian и New York Post.
Женщину, как заявила окружной прокурор Квинса Мелинда Кац, признали виновной в попытке убить 35-летнюю Ольгу Цвик чизкейком с сильным седативным средством, в краже ее паспорта и других ценных вещей в августе 2016 года.
По мнению обвинения, две женщины похожи друг на друга темными волосами и похожим оттенком. «Насырова надеялась выдать себя за Цвик после ее убийства», — уточняется в публикации.
По версии прокуратуры, Насырова принесла чизкейк в дом Цвик в районе Форест-Хиллз в Квинсе в августе 2016 года. Жертва съела угощение, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Позже ее в бессознательном состоянии нашел друг — пострадавшую доставили в больницу. Когда Ольга Цвик вернулась домой, то обнаружила пропажу паспорта и разрешения на работу, а также золотого кольца и других ценностей.
«Она наполнила кусок чизкейка смертельным веществом, чтобы украсть самое ценное у ничего не подозревающей жертвы — ее личность. К счастью, пострадавшая выжила», — заявила прокурор.
Виктория Насырова была арестована в 2017 году. Сейчас 47-летняя женщина признана виновной. Ей грозит до 25 лет лишения свободы, приговор вынесут 21 марта.
Как уточняет СBSNews, Насырова не хочет возвращаться в Россию, где ее разыскивают за убийство в 2014 году. Впервые она попала в поле зрения полиции Нью-Йорка после того, как якобы накачивала наркотиками и грабила мужчин в Бруклине, которых она встретила на сайтах знакомств.