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    Лазурный автобус «собрал» четыре машины на юге Петербурга. Водитель отстранен

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    На проспекте Юрия Гагарина лазурный автобус №225 угодил в аварию с четырьмя машинами. Обошлось без пострадавших, но водителя пока отстранили от работы.

    Снимки с места ДТП 9 февраля опубликовали в соцсетях очевидцы. Один автомобиль потерял кусок бампера, другой врезался в стелу на заправке.

    Авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса бокового интервала, рассказали «Фонтанке» в ООО «Домтрансавто». Комиссия перевозчика изучает обстоятельства ДТП. Водителя на время отстранили от работы.

    Также в компании уточнили, что в аварии никто не пострадал, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области это подтвердили.

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    ПетербургАвария с автобусомМассовое ДТПЛазурный автобус
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