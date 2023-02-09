Лазурный автобус «собрал» четыре машины на юге Петербурга. Водитель отстранен

На проспекте Юрия Гагарина лазурный автобус №225 угодил в аварию с четырьмя машинами. Обошлось без пострадавших, но водителя пока отстранили от работы.



Снимки с места ДТП 9 февраля опубликовали в соцсетях очевидцы. Один автомобиль потерял кусок бампера, другой врезался в стелу на заправке.