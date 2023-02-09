Лазурный автобус «собрал» четыре машины на юге Петербурга. Водитель отстранен

На проспекте Юрия Гагарина лазурный автобус №225 угодил в аварию с четырьмя машинами. Обошлось без пострадавших, но водителя пока отстранили от работы.
Снимки с места ДТП 9 февраля опубликовали в соцсетях очевидцы. Один автомобиль потерял кусок бампера, другой врезался в стелу на заправке.
Авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса бокового интервала, рассказали «Фонтанке» в ООО «Домтрансавто». Комиссия перевозчика изучает обстоятельства ДТП. Водителя на время отстранили от работы.
Также в компании уточнили, что в аварии никто не пострадал, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области это подтвердили.