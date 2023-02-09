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    СКА обыграл «Автомобилиста», на счету Хайруллина дубль

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» в Екатеринбурге 9 февраля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

    Голы за СКА забили Марат Хайруллин (33-я и 58-я минуты), Дмитрий Яшкин (40), Захар Бардаков (46) и Роман Рукавишников (50).

    У «Автомобилиста» отличились Патрис Кормье (39) и Ник Эберт (31).

    СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея после 61 матча 93 очка (44 победы, 17 поражений). Следующий матч команда проведет 11 февраля в Омске против местного «Авангарда».

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    СКАХоккейАвтомобилист Екатеринбург
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