СКА обыграл «Автомобилиста», на счету Хайруллина дубль

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» в Екатеринбурге 9 февраля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).
Голы за СКА забили Марат Хайруллин (33-я и 58-я минуты), Дмитрий Яшкин (40), Захар Бардаков (46) и Роман Рукавишников (50).
У «Автомобилиста» отличились Патрис Кормье (39) и Ник Эберт (31).
СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея после 61 матча 93 очка (44 победы, 17 поражений). Следующий матч команда проведет 11 февраля в Омске против местного «Авангарда».