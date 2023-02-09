«Всего доброго!» Путин заявил, что покинувшие Россию бренды несут большие убытки

Иностранные бренды товаров, которые вынуждены были покинуть Россию после начала военных действий на Украине, несут большие убытки. Об этом 9 февраля в ходе заседания Агентства стратегических инициатив рассказал президент Владимир Путин.



«Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что многих иностранных бизнесменов он знает лично. И, по его словам, уходят они без удовольствия.