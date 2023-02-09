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    «Всего доброго!» Путин заявил, что покинувшие Россию бренды несут большие убытки

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    Иностранные бренды товаров, которые вынуждены были покинуть Россию после начала военных действий на Украине, несут большие убытки. Об этом 9 февраля в ходе заседания Агентства стратегических инициатив рассказал президент Владимир Путин.

    «Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», — цитирует главу государства РИА Новости.

    Путин отметил, что многих иностранных бизнесменов он знает лично. И, по его словам, уходят они без удовольствия.

    «Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», — подчеркнул президент.

    В четверг стало известно, что Россию все же покидает японский ретейлер Uniqlo. Компания начала расторгать договоры аренды с торговыми площадками.

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    Владимир ПутинУход брендовБренды покидают Россию
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