Из цепких лап ЦРУ. Группа Олерского сменила Никосию на Калининград

Калининград. Морской порт. Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Созданная бывшим замминистра транспорта РФ Виктором Олерским бизнес-группа поменяла юрисдикцию с кипрской на российскую, но сохранила европейские правила. Зять миллиардера Геннадия Тимченко теперь грузит нефть с российским партнером.

Получить российскую прописку, уберечься от санкций, сохранив европейский формат отношений внутри компании, довольно просто. Надо суметь оказаться в нужном месте, без страха освоить процедуру под названием «редомициляция» и иметь наготове свободные 50 млн рублей. В крупном морском бизнесе Северо-Запада первым такое сделали непубличные бенефициары группы компаний, основанных бывшим замминистра транспорта Виктором Олерским.



С конца января владелец петербургских ООО «Инфотек Балтика» (обслуживание судов) и «Пола Райз» (морские и речные грузоперевозки), а также оператора мурманского порта ООО «РПК Норд» сменил юрисдикцию. Вместо кипрской Nelbery Investments Limited они принадлежат теперь российской «Нелбери Инвестментс лимитед» с редким для российского бизнеса статусом международной компании. В Едином государственном реестре юридических лиц так и написано: «МКООО «Нелбери Инвестментс лимитед». В её собственности бизнес с суммарной выручкой за 2021 год около 11 млрд рублей.



Российской МКООО «Нелбери Инвестментс лимитед» принадлежат 100% «Инфотек Балтики» и 66.67% «Полы Райз», у которых на двоих 4 «дочки» в Петербурге, Краснодарском крае и Мурманской области. Основателем обеих компаний считается бывший замминистра транспорта России (2009–2018 годы) Виктор Олерский, а основной партнер «Нелбери» в Петербурге — зампредседателя совета Российской палаты судоходства Ришат Багаутдинов. Ещё у «Нелбери» 50% стивидора мурманского порта «РПК Норд», перевалившего в 2022 году 20.8 млн тонн грузов — 37% оборота всего порта. Компания специализируется на перевалке сырой нефти. До конца января весь этот бизнес принадлежал Nelbery из кипрской Никосии.



МКООО «Нелбери Инвестментс лимитед» зарегистрирована в Калининграде 10 января.

Компания прошла процедуру редомициляции — смену юрисдикции и адреса. По словам партнера и руководителя петербургского офиса консалтинговой компании АЛЬТХАУС Александра Арбузова, сохранение статуса международной компании при смене юрисдикции с европейской на российскую даёт интересные преимущества.



— «Цепкие лапы» иностранных госорганов уже не имеют власти над такой компанией, её деятельность регулируется российским правом. При этом устав международной компании может предусматривать применение норм иностранного права, регулирующего отношения её участников, а также правил иностранных бирж. Получается, что компания будет в России, её судебные споры будут рассматриваться в России, а корпоративные правила отношений участников сохранятся теми, какими были в стране исхода — в Кипре в данном случае. Это, кстати, недешевое удовольствие — минимальный объем инвестиций, необходимый для получения статуса международной компании, составляет 50 млн рублей, — говорит юрист.



Данные о владельцах российской «Нелбери» в СПАРКе недоступны. Федеральная налоговая служба закрыла их после введения международных санкций в отношении российских судовладельцев.

Партнёр адвокатского бюро NSP Сергей Гландин расценивает редомициляцию как один из способов обезопасить активы.

— Смена иностранной юрисдикции на российскую сама по себе не повлияет на применение международных санкций в отношении прошедшей эту процедуру компании. Но она сможет без проблем открыть счёт в российском банке, и деньгам на таком счету санкции не страшны. Кроме того, российская регистрация в определенной степени обезопасит от ареста иностранные активы. Процедура ареста иностранных активов российской компании сложнее, чем процедура ареста активов иностранной компании с российскими бенефициарами, — говорит юрист.



До появления «Нелбери» у этой бизнес-группы не было интересов в Калининградской области, но регистрация её именно там вряд ли случайна. В России существуют два специальных административных района, созданных для «возвращающихся» в страну компаний. Один из них под названием «Остров Октябрьский» располагается как раз в Калининграде. По сути, это российский офшор, где для прошедших процедуру редомициляции компаний действуют льготы в налогообложении, административные бонусы и преференции в рамках статуса валютных нерезидентов. Единственное условие: они должны инвестировать не менее 50 млн рублей в течение года после регистрации в экономику региона.



Генеральный директор российской «Нелбери» Игорь Гиро о планах компании рассказывать не стал, но подтвердил — «Нелбери» является резидентом САР «Остров Октябрьский». Во что компания намерена инвестировать необходимые для статуса резидента САР 50 млн, по словам топ-менеджера, пока не решили.

Сегодня «Нелбери» и Виктора Олерского юридически связывает только круизный бизнес. Её партнёр в «Поле Райз» зампредседателя совета Российской палаты судоходства Ришат Багаутдинов вместе с бывшим замминистра транспорта владеют долями ООО «Водоход Трэвел Сервисез» — петербургской компании, специализирующейся на водном туризме.

В Мурманске партнером «Нелбери» выступают известные в рыболовецкой отрасли Евгений Орлов и Глеб Франк. Они бенефициары ООО «РПК Норд», крупного оператора порта Мурманск. По данным СПАРК, выручка этой компании за 2021 год превысила 4.1 млрд рублей. Глеба Франка Forbes называет зятем миллиардера Геннадия Тимченко и обращает внимание: США, Канада и Япония ввели санкции против Глеба Франка и его супруги Ксении. Так что, смена иностранной юрисдикции партнера на российскую для него может быть важной.



Лев Годованник

Справка:

Минэкономразвития отметил отметил трехкратный рост переездов компаний в специальные административные районы (САР) в 2021–2022 годах. Из 125 прошедших к концу декабря редомициляцию и обосновавшихся таких районах компаний 109 зарегистрировались на острове Октябрьский в Калининграде. Всего в России два САРа — второй располагается на острове Русский во Владивостоке.

Крупнейшие резиденты САРов — дочерние или холдинговые структуры международных групп UC Rusal, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», фонд «Яндекса», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента». Поправки в Налоговый кодекс, улучшающие режим САРов, внесли в Госдуму 10 марта этого года — почти сразу после введения санкций против России. Они открыли доступ к режиму для более «молодых» компаний, созданных до 1 марта 2022 года. Изначально возможность редомициляции предусматривалась только для организаций, созданных до 2017-го. Основные стимулы САРов — снижение налога на прибыль до 5% по полученным и до 10% — по выплаченным МХК доходам (дивидендам, процентам и роялти). Пониженные ставки будут действовать до 2036 года.

