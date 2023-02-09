Водителей до конца марта стеснят на Большом Сампсониевском и Политехнической

Ремонтные и строительные работы с 11 февраля внесут изменения в схему движения транспорта в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Об этом 9 февраля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 21 марта ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта. Там стартует пятый этап строительства газопровода.