    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    768мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.58eur76.83

    Водителей до конца марта стеснят на Большом Сампсониевском и Политехнической

    577
    обсудить

    Ремонтные и строительные работы с 11 февраля внесут изменения в схему движения транспорта в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Об этом 9 февраля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    До 21 марта ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта. Там стартует пятый этап строительства газопровода.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До 27 марта ограничат движение по Политехнической улице от площади Мужества до улицы Шателена и закроют сквозной проезд по улице Шателена. Там будут ремонтировать трамвайные пути. На время работ на этом участке также запретят парковаться.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close