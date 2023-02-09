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    «Тормози, тормози!». Подросток из ролика об уличных боях на Думской получил уголовное дело

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    Уголовным делом о хулиганстве наградили бойца, на камеру демонстрировавшего силу в центре Петербурга.

    К ролику из соцсетей, в котором юноша с модной стрижкой избивает прохожих, полицейские присмотрелись накануне после обращения петербуржца, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Главного «героя» видео нашли быстро. За кадром называли имя и кричали: «Тормози» как раз после того, как тот наносит первый удар.

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Увиденное квалифицировали по статье о хулиганстве. В основе уголовного дела заявление матери 17-летнего одиннадцатиклассника из Мурино, которого 4 февраля на Думской ударили по лицу. Судя по видео, досталось у Перинных рядов не только ему.

    Задержанный на год младше. Он живёт в детдоме, учится в девятом классе школы-интерната. В четверг школьник вместо уроков знакомится с обстановкой изолятора временного содержания.

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