«Тормози, тормози!». Подросток из ролика об уличных боях на Думской получил уголовное дело

Уголовным делом о хулиганстве наградили бойца, на камеру демонстрировавшего силу в центре Петербурга.
К ролику из соцсетей, в котором юноша с модной стрижкой избивает прохожих, полицейские присмотрелись накануне после обращения петербуржца, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Главного «героя» видео нашли быстро. За кадром называли имя и кричали: «Тормози» как раз после того, как тот наносит первый удар.
Увиденное квалифицировали по статье о хулиганстве. В основе уголовного дела заявление матери 17-летнего одиннадцатиклассника из Мурино, которого 4 февраля на Думской ударили по лицу. Судя по видео, досталось у Перинных рядов не только ему.
Задержанный на год младше. Он живёт в детдоме, учится в девятом классе школы-интерната. В четверг школьник вместо уроков знакомится с обстановкой изолятора временного содержания.