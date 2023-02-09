Синоптики обещают петербуржцам продолжение оттепели и небольшие осадки в виде мокрого снега

В четверг, 9 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха — от нуля до двух градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», облачно, днем с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. На дорогах местами гололедица.

«В регионе сохранится облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, во второй половине дня гололедица. Температура воздуха 0…+2 градусов», — сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



В пятницу ожидается небольшой снег, днем около нуля.

