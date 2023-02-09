    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, ю-з

    771мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.58eur76.83

    Синоптики обещают петербуржцам продолжение оттепели и небольшие осадки в виде мокрого снега

    1709
    обсудить

    В четверг, 9 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха — от нуля до двух градусов.


    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», облачно, днем с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. На дорогах местами гололедица.

    «В регионе сохранится облачная погода, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, во второй половине дня гололедица. Температура воздуха 0…+2 градусов», — сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    В пятницу ожидается небольшой снег, днем около нуля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close