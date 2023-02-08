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    В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима

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    В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима. Об этом 8 февраля сообщает Метеорологическое агентство страны.

    На территории вокруг Сакурадзимы сейчас действует третий уровень вулканической опасности.

    Сакурадзима — один из самых активных в Японии. За последние десять лет было зафиксировано более тысячи разных по силе извержений этого вулкана. Последнее крупное извержение произошло в июле прошлого года.

    Вулканическая активность наряду с сейсмической является проявлением процессов в недрах Земли. В последние дни в мире наблюдается существенная сейсмическая активность. Всё началось с разрушительного землетрясения, в результате которого погибли тысячи жителей Турции и Сирии. Позже подземные толчки были зафиксированы и в других частях планеты. В частности, 7 февраля «Фонтанка» писала о землетрясении в районе Курильских островов магнитудой 5,8.

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    ЯпонияИзвержение вулкана
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