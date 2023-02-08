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    Бикфордов шнур довел до СИЗО. В Петербурге арестовали владельца взрывного набора

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    Колпинский районный суд арестовал Леонида Кремчеева, дома у которого на выходных нашли мини-склад боеприпасов.

    Как сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, 49-летний мужчина и его защитник возражали против столь строгой меры, аргументируя это добровольной сдачей и отсутствием намерений скрываться от следствия.

    На арсенал Леонида Кремчеева полиция вышла после того, как мужчину подстрелил собственный отец. Во время осмотра квартиры семейства в Колпино силовики нашли массу интересного. Например, гранаты, гексоген, тротил, бездымный порох, огнепроводной шнур, взрыватели осколочных гранат, патроны и так далее. Так Леонид стал фигурантом дела по статье о незаконном хранении боеприпасов.

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    ПетербургСтрельбаХранение боеприпасовНезаконное хранение боеприпасов
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