Бикфордов шнур довел до СИЗО. В Петербурге арестовали владельца взрывного набора

Колпинский районный суд арестовал Леонида Кремчеева, дома у которого на выходных нашли мини-склад боеприпасов.



Как сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, 49-летний мужчина и его защитник возражали против столь строгой меры, аргументируя это добровольной сдачей и отсутствием намерений скрываться от следствия.



На арсенал Леонида Кремчеева полиция вышла после того, как мужчину подстрелил собственный отец. Во время осмотра квартиры семейства в Колпино силовики нашли массу интересного. Например, гранаты, гексоген, тротил, бездымный порох, огнепроводной шнур, взрыватели осколочных гранат, патроны и так далее. Так Леонид стал фигурантом дела по статье о незаконном хранении боеприпасов.

