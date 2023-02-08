Водоканал, метрополитен и Фонд капремонта обяжут отвечать на запросы аудиторов

Компании, которые получают субсидии за счет бюджета Петербурга или используют городское имущество, будут обязаны отвечать на запросы Контрольно-счетной палаты. Соответствующую поправку 8 февраля единогласно поддержали депутаты на заседании Заксобрания, передает корреспондент «Фонтанки».



Предложение внесли депутаты Марина Шишкина, Денис Четырбок и Всеволод Беликов.



«Мы расширяем возможности за контролем бюджетных средств и своей поправкой предлагаем обязать отвечать на запросы КСП не только государственные учреждения, но и компании, получающие субсидии или использующие городское имущество», — пояснила Шишкина.

