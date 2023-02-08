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    Водоканал, метрополитен и Фонд капремонта обяжут отвечать на запросы аудиторов

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    Компании, которые получают субсидии за счет бюджета Петербурга или используют городское имущество, будут обязаны отвечать на запросы Контрольно-счетной палаты. Соответствующую поправку 8 февраля единогласно поддержали депутаты на заседании Заксобрания, передает корреспондент «Фонтанки».

    Предложение внесли депутаты Марина Шишкина, Денис Четырбок и Всеволод Беликов.

    «Мы расширяем возможности за контролем бюджетных средств и своей поправкой предлагаем обязать отвечать на запросы КСП не только государственные учреждения, но и компании, получающие субсидии или использующие городское имущество», — пояснила Шишкина.

    Депутат добавила, что усиление контроля необходимо, так как работа этих организаций оплачивается гражданами дважды: за счет бюджетных субсидий и за счет налогов.

    Поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о Контрольно-счетной палате, который в целом приводит городское законодательство в соответствие с федеральным. Инициатива вступит в силу после прохождения третьего чтения, подписания губернатором и официального опубликования.

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