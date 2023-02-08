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    На Обводном меняют трубу, почти в 300 домах может похолодать. Движение ограничено

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    Из-за коммунальной аварии утром 8 февраля ограничили движение на набережной Обводного канала у Лермонтовского проспекта в Адмиралтейском районе Петербурга. На месте образовалась пробка. «Проезд по одной полосе», — пишут горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект на трубопроводе зафиксирован на набережной Обводного канала, 177, лит. А. «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — отмечают в компании. Период проведения аварийных работ — ориентировочно с 4:50 8 февраля до 0:50 9 февраля. В зоне дефекта расположено 281 здание.

    Ограничено автомобильное движение на участке набережной Обводного канала от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы. На карте «Яндекса» видно, что движение там затруднено.

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    На время работ, как отмечают в компании, «прекращается циркуляция теплоносителя, отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий».

    «Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — говорится в сообщении.

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