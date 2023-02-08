На Обводном меняют трубу, почти в 300 домах может похолодать. Движение ограничено

Из-за коммунальной аварии утром 8 февраля ограничили движение на набережной Обводного канала у Лермонтовского проспекта в Адмиралтейском районе Петербурга. На месте образовалась пробка. «Проезд по одной полосе», — пишут горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект на трубопроводе зафиксирован на набережной Обводного канала, 177, лит. А. «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — отмечают в компании. Период проведения аварийных работ — ориентировочно с 4:50 8 февраля до 0:50 9 февраля. В зоне дефекта расположено 281 здание.

Ограничено автомобильное движение на участке набережной Обводного канала от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы. На карте «Яндекса» видно, что движение там затруднено.

На время работ, как отмечают в компании, «прекращается циркуляция теплоносителя, отопление обеспечивается по резервной схеме с возможным ограничением для некоторых зданий».



«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — говорится в сообщении.

